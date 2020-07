Andare in Pensione: quanti contributi effettivi servono? (Di domenica 26 luglio 2020) Per poter Andare in Pensione la legge prevede almeno 20 anni di contributi ed un età di 67 anni, la cosiddetta Pensione di vecchiaia, ma bisogna fare una distinzione tra contributi effettivi e quelli figurativi. Come sappiamo più anni di contributi si hanno e più sarà possibile Andare in Pensione anticipatamente ad esempio Quota 100 che prevede la Pensione a 62 anni con 35 anni di contributi. I contributi si sommano tra loro sia quelli effettivi che quelli figurativi ma ci sono dei limiti da rispettare. Ad esempio alcune misure obbligano ad avere un maggior numero di contributi effettivi rispetto a quelli ... Leggi su quotidianpost

