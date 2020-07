Programmi TV di stasera, domenica 26 luglio 2020. Su TV8 «Gomorra», su Rai Movie «Gomorroide» (Di domenica 26 luglio 2020) Gomorroide - I Ditelo Voi Rai1, ore 21.25: Non Dirlo al Mio Capo 2 (Replica) 2×03 Di chi è la colpa: Nina ha scoperto che la donna con cui Enrico ha avuto una relazione è Lisa ed è pronta a vendicarsi. Massimo affronta il suo primo caso, ma dovrà lavorarci con Cassandra, l’assistente di Nina appena giunta da Londra. 2×04 Genitori e figli: Lisa è confusa dal cambiamento di atteggiamento di Enrico, che improvvisamente la tratta con gentilezza, sotto lo sguardo sempre più furente di Nina. Intanto tra Massimo e Cassandra inizia una competizione agguerrita e scorretta. Rai2, ore 22.00: FBI 1×16 Invisibile: Elizabeth Chase, brillante studentessa di liceo, viene rapita. Inizialmente, la squadra dell’F.B.I. sospetta una ritorsione nei confronti del padre, proprietario di varie riviste ... Leggi su davidemaggio

