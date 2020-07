Iachini: “La Roma è un avversario molto forte. Fonseca è preparato e non si è fossilizzato su un modulo” (Di sabato 25 luglio 2020) Il tecnico della Fiorentina, Beppe Iachini, ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia della sfida contro la Roma. Ecco le sue parole: “E’ un avversario molto forte, perché si è ritrovata come squadra ed ha fatto ottime partite. Fonseca ha cambiato modulo, ha dato equilibrio e la Fiorentina dovrà giocare con personalità e mentalità giusta per portare via il risultato. E’ un ottimo allenatore, molto preparato che ha conoscenze diverse, non si è fossilizzato solo su una soluzione tattica. Pur giocando con la difesa a 3 ha dato un’organizzazione nuova andando a valutare le caratteristiche dei propri giocatori. La Fiorentina dovrà essere organizzata e ... Leggi su alfredopedulla

