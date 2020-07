Darsena, rubano cellulare a una 34enne e la minacciano con cocci di bottiglia per fuggire (Di sabato 25 luglio 2020) Milano, 25 luglio 2020 - Una donna di 34 anni è stata rapinata da due uomini del cellulare in zona Navigli . Stando a quanto emerso i due per scappare l'hanno minacciata con dei cocci di bottiglia . ... Leggi su ilgiorno

Milano, 25 luglio 2020 - Una donna di 34 anni è stata rapinata da due uomini del cellulare in zona Navigli. Stando a quanto emerso i due per scappare l'hanno minacciata con dei cocci di bottiglia. Con ...

Due malviventi sono arrestati dagli agenti della questura di Milano dopo che hanno rubato il cellulare a una donna minacciandola con dei cocci di bottiglia: teatro della rapina la zona della Darsena d ...

