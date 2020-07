Crotone, Stroppa: “Promozione? E’ stato un percorso convincente, ma purtroppo abbiamo perso un amico” (Di sabato 25 luglio 2020) Il Crotone raggiunge la serie A.Giovanni Stroppa, tecnico degli squali, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: "purtroppo quest’anno abbiamo perso un collaboratore(il preparatore atletico Segio Mascheroni), un amico e un fratello. E quindi la dedica di questo risultato è sicuramente per lui. È stato un percorso convincente già l’anno scorso, poi in questa stagione senza mollare nulla siamo arrivati a questo obiettivo. Va tenuto conto del lockdown: non era facile gestire questa pagina complicata. Avevamo dei dubbi, invece la squadra è stata veramente devastante. Se resto? C’è un contratto quindi… Se le situazioni combaciano sicuramente rimarrò. La terza ... Leggi su mediagol

