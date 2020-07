Il cognato di Osimhen: “L’annuncio del passaggio al Napoli può arrivare già oggi” (Di venerdì 24 luglio 2020) Ormai si sprecano le fonti che danno per fatto l’acquisto di Osimhen e impellente l’annuncio ufficiale da parte della società partenopea. L’ultimo a sostenerlo, in ordine di tempo, è il cognato dell’attaccante del Lille, Osita Okolo. Oggi ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb.com. “Ormai è fatta, l’annuncio del suo passaggio al Napoli può arrivare già oggi. Victor è davvero emozionato e non vede l’ora di iniziare ufficialmente questa nuova avventura in Serie A. Il Napoli per lui rappresenta una grande svolta”. Non resta che attendere un comunicato ufficiale. L'articolo Il cognato di Osimhen: “L’annuncio del ... Leggi su ilnapolista

