Gentiloni e Gualtieri in pressing sul Mes. M5s: non serve. Lega: ministro incompetente (Di venerdì 24 luglio 2020) Nuovo strappo nella maggioranza. Il commissario Ue Gentiloni rilancia: l'Italia lo prenda, conviene, i soldi del Recovery fund saranno erogati solo fra un anno Leggi su tg.la7

