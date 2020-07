“Siamo i carabinieri”, poi gli spari: agguato nella notte (Di giovedì 23 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre Annunziata (Na) – Si sono travestiti da carabinieri per convincere Mario Dentice, pregiudicato legato al clan camorristico dei Gallo, ad uscire di casa. Due sicari, nella notte di mercoledì 22 luglio, hanno teso un agguato a Mario Dentice, presentandosi fuori la sua abitazione, a Torre Annunziata, nelle vesti di agenti e, dopo essersi accertati dell’identità dell’uomo, hanno sparato diversi colpi di pistola. Un proiettile ha colpito gli arti inferiori. Dopo l’aggressione i due uomini sono fuggiti via facendo perdere le proprie tracce. Dentice, invece, è stato portato all’Ospedale Maresca di Torre del Greco. Le sue condizioni non sono particolarmente gravi e preoccupanti. L'articolo “Siamo i carabinieri”, poi gli spari: ... Leggi su anteprima24

