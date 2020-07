Shantae and the Seven Sirens - recensione (Di giovedì 23 luglio 2020) Per festeggiare i suoi 30 anni di attività WayForward ci 'regala' il quinto capitolo delle avventure della simpatica e impertinente genietta Shantae, che questa volta è impegnata in un viaggio ai tropici che come al solito si trasformerà in qualcosa di molto diverso da una vacanza rilassante. Invitata a partecipare ad un festival di metà-geni, proprio la sera del debutto Shantae vede sparire nel nulla le sue compagne di palco. Ovviamente non si sa chi o cosa abbia provocato lo strano evento e spetterà proprio a lei trovarle, scoprendo nel frattempo cosa si celi dietro la facciata soleggiata e sorridente di questa misteriosa isola.Dopo aver debuttato su Game Boy Color quasi 20 anni fa, questo personaggio ha faticato un po' ad affermarsi nell'affollato mondo degli action-platform, ma con il tempo si è guadagnato ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : Una vacanza travagliata nella nostra recensione di Shantae and the Seven Sirens. -

Ultime Notizie dalla rete : Shantae and Shantae and the Seven Sirens Spaziogames.it Shantae and the Seven Sirens - recensione

Per festeggiare i suoi 30 anni di attività WayForward ci 'regala' il quinto capitolo delle avventure della simpatica e impertinente genietta Shantae, che questa volta è impegnata in un viaggio ai ...

Bakugan: Campioni di Vestroia per Nintendo Switch è il nuovo gioco di WayForward

Bakugan: Campioni di Vestroia è il nuovo gioco sviluppato da WayForward Technologies in esclusiva per Nintendo Switch: ecco trailer e dettagli. Bakugan: Campioni di Vestroia è il nuovo gioco sviluppat ...

Per festeggiare i suoi 30 anni di attività WayForward ci 'regala' il quinto capitolo delle avventure della simpatica e impertinente genietta Shantae, che questa volta è impegnata in un viaggio ai ...Bakugan: Campioni di Vestroia è il nuovo gioco sviluppato da WayForward Technologies in esclusiva per Nintendo Switch: ecco trailer e dettagli. Bakugan: Campioni di Vestroia è il nuovo gioco sviluppat ...