Coronavirus a Capri, il sindaco rassicura: “Nessun focolaio, è tutto sotto controllo” (Di giovedì 23 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCapri (Na) – “Non c’è nessun focolaio sull’isola”. Prova a rasserenare gli animi il sindaco di Capri Marino Lembo dopo il caso dei tre turisti romani risultati positivi al Coronavirus dopo aver soggiornato lo scorso weekend in una casa vacanze. Non è ancora chiaro se i tre hanno contratto il virus sull’isola azzurra o successivamente. “Non vi è riscontro di alcuna criticità sul territorio caprese, non vi sono altri casi positivi” spiega Lembo che fa sapere di essere in stretto contatto con l’Asl Napoli 1 Centro alla quale è stato trasmesso l’esito da parte della Asl di Roma, in virtù dei protocolli di tracciamento dei flussi in transito sul territorio ... Leggi su anteprima24

