Meghan Markle, la regina Madre gli nega tutti i privilegi (Di mercoledì 22 luglio 2020) La regina fa scatto matto a Meghan Markle, alla moglie di Harry vengono negati i privilegi, nel giorno del suo compleanno Probabilmente la Markle non aveva pensato proprio a tutto quando insieme ad Harry ha deciso di troncare con la famiglia reale. Staccarsi da loro ovviamente ha portato dei pro e dei contro, ma fra questi ultimi ce ne sono tanti davvero. Non finiscono infatti i privilegi a cui hanno dovuto rinunciare. Pare comunque che Harry e Meghan non abbiano intenzione di tornare in Inghilterra, ma sarà così per sempre? I Sussex hanno dovuto rinunciare a tante cose, oltre che allo status di royal, anche ad aiuti finanziari che avrebbero fatto loro comodo. Sicuramente non se la passano male, questo è vero, intanto non si ... Leggi su kontrokultura

