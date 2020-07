Gazzetta: Osimhen al Napoli, ci siamo. Chiusa trattativa con l’agente (Di mercoledì 22 luglio 2020) Osimhen-Napoli, ci siamo. Lo scrive, su Twitter, il giornalista della Gazzetta dello Sport Nicolò Schira. I contatti di ieri e oggi, spiega, hanno prodotto l’apertura definitiva da parte dell’attaccante del Lille. Sono state anche sistemate le pendenze relative alla commissione del suo agente. Merito dell’intermediazione di Roberto Calenda. Ci siamo per Victor #Osimhen al #Napoli. I contatti di ieri e oggi hanno prodotto l’apertura definitiva da parte del goleador nigeriano. Sistemate le pendenze anche relative alle commissioni con il nuovo agente William D’Avila con la regia dell’intermediario Roberto Calenda — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 22, 2020 L'articolo Gazzetta: ... Leggi su ilnapolista

