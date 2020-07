Roma, traffico di stupefacenti e sostanze psicotrope: coinvolti nell’affare anche dei minorenni (Di martedì 21 luglio 2020) Nei primi giorni di luglio gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Prati, diretto da Filiberto Mastrapasqua, hanno dato esecuzione e 3 ordinanze di Collocamento in Comunità emesse dal GIP per il Tribunale dei minorenni. Inoltre, il 14 luglio scorso, nel medesimo contesto investigativo, sono stati eseguiti anche 9 decreti di perquisizione locale emessi dal Tribunale Ordinario e Tribunale dei minorenni a seguito delle quali sono state denunciate altrettante persone. I provvedimenti sono stati emessi all’esito di una delicata e laboriosa attività di indagine, denominata convenzionalmente “operazione New Joint”, intrapresa a partire dal dicembre scorso dagli investigatori del commissariato. Le investigazioni, avviate al fine di contrastare lo spaccio di sostanze ... Leggi su ilcorrieredellacitta

È in corso di esecuzione in Italia e Svizzera un’operazione della Guardia di Finanza e della polizia elvetica per l’arresto di 75 persone accusate di essere legate a cosche della `ndrangheta. Compless ...

Oltre 700 finanzieri del Comando provinciale di Catanzaro e di altri reparti calabresi, oltre che dello Scico di Roma, insieme alla polizia svizzera, stanno eseguendo una imponente operazione internaz ...

È in corso di esecuzione in Italia e Svizzera un'operazione della Guardia di Finanza e della polizia elvetica per l'arresto di 75 persone accusate di essere legate a cosche della `ndrangheta. Compless ...