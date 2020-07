Nuova Europa e vecchi merletti (Di martedì 21 luglio 2020) Dopo un Consiglio europeo memorabile nella storia del vecchio continente, l’Ue resta in equilibrio sull’intesa raggiunta nella notte sul recovery fund. In equilibrio, ma funambola. Il compromesso raggiunto dopo 4 giorni di discussioni - vagonate di soldi, merito di Angela Merkel che con Emmanuel Macron ha riesumato l’asse con la Francia e voluto fortemente che l’Ue siglasse il recovery fund - è utile per ognuno degli Stati membri. Ognuno può rivendicare qualcosa come in tutte le architetture negoziali ben riuscite. Ma la corda è sospesa sul vuoto: manca lo slancio sul futuro. Intesa più ragionieristica che politica, con gioielli davvero rivoluzionari come i recovery bond, finalmente embrioni di debito comune europeo, ma senza la creatività e la visione che serve costruire l’Europa del ... Leggi su huffingtonpost

