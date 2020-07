The Mandalorian: Pedro Pascal "tradisce" Baby Yoda con Gal Gadot (Di lunedì 20 luglio 2020) Pedro Pascal, protagonista di The Mandalorian e villain in Wonder Woman 1984, ha affermato di preferire Gal Gadot come compagna di set rispetto al tanto amato Baby Yoda. In attesa di rivederlo protagonista in The Mandalorian 2, Pedro Pascal interpreterà il villain in Wonder Woman 1984, il secondo capitolo DC dedicato al personaggio di Diana Prince, a cui dà il volto Gal Gadot che l'attore ha dichiarato preferire al piccolo e dolce Baby Yoda. Durante un'intervista con Entertainment Weekly, Pedro Pascal ha ammesso che il fascino di Gal Gadot resta un gradino più in alto alla dolcezza e tenerezza del suo compagno di ... Leggi su movieplayer

