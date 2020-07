Neonata abbandonata vicino ad un nido di formiche: riempita di morsi la piccola muore in ospedale (Di lunedì 20 luglio 2020) Una Neonata abbandonata dai genitori vicino ad un nido è morta in ospedale dopo che centinaia di formiche l’hanno morsa in più parti del corpo. Nelle scorse ore si è verificata un’immane tragedia che ha portato alla morte di una bimba appena nata. L’episodio si è verificato nella regione di Guanajuato, nei pressi della città … L'articolo Neonata abbandonata vicino ad un nido di formiche: riempita di morsi la piccola muore in ospedale NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Una neonata abbandonata dai genitori vicino ad un nido è morta in ospedale dopo che centinaia di formiche l’hanno morsa in più parti del corpo. Nelle scorse ore si è verificata un’immane tragedia che ...

Chi ama, però, è disposto a morire insieme al suo bambino, non lo abbandona. Eppure a ben guardare le cose ... Ambedue affermano di essere la mamma di un neonato; ognuna accusa l’altra di essere ...

