Mutui scendo a tassi minimi ma i prezzi delle case no, perchè? (Di lunedì 20 luglio 2020) Durante i mesi di lockdown, come era ovvio, la domanda del credito ipotecario era crollato ma a giugno si è vista una ripresa abbastanza interessante che fa segnare un aumento, rispetto a giugno 2019, del 13,3%. I prezzi delle case, però, nonostante la crisi non accennano, ancora, a scendere. Questo quanto evidenziato dall’analisi della Bussola Mutui riferita al II trimestre 2020 redatta dal broker on line Mutuisupermarket.it e dalla centrale rischi Crif. Mutui e prezzi case Nel secondo trimestre del 2020 i prezzi delle case, che si evincono dall’andamento del valore degli immobili residenziali ipotecari, sono cresciuti del 6%. Come si spiega questo dato un un periodo post ... Leggi su notizieora

La domanda dei mutui è cresciuta del 13,3% nel mese di giugno, confrontando i dati di quest’anno con quelli dello stesso periodo del 2019. Segno di come gli italiani abbiano riacquistato fiducia al te ...

