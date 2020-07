Ma l’Olanda è davvero un paese “frugale”? (Di lunedì 20 luglio 2020) Li chiamano paesi “frugali”, con una traduzione che tradisce un giudizio di valore non sempre appropriato. La definzione, frutto di una traduzione a tratti maldestra, viene dal quotidiano britannico Financial Times, che già a metà febbraio aveva usato il termine inglese “frugal” per indicare i leader dei quattro paesi (Austria, Danimarca Olanda e Svezia) che si stanno opponendo all’erogazione di finanziamenti a fondo perduto nell’ambito del cosiddetto “Recovery Fund”. Gli autori del blog economico Keynes Blog si sono dedicati su Twitter a sfatare qualche luogo comune sulla cosiddetta “frugalità” dell’Olanda, contrapposto, nel dibattito di questi giorni, allo sperpero economico italico. Ecco cosa ne è venuto fuori. Bonus Bebé: in Olanda fare bambini conviene La natalità ... Leggi su giornalettismo

S74Stefano : RT @S74Stefano: @gilat77 @GeopoliticalCen Ma lei crede veramente alle cose che dice? Crede davvero che sia negli interessi dell'Olanda o Ge… - S74Stefano : @gilat77 @GeopoliticalCen Ma lei crede veramente alle cose che dice? Crede davvero che sia negli interessi dell'Ola… - Sbrisolone : @Aelois_ L'Olanda... Ma esiste davvero? Io ne ho sentito parlare solo da qualche settimana... ?? - vaniacavi : RT @AgnelloMistico: Ma davvero qualcuno pensa che l'#Olanda agisca di propria iniziativa senza previa consultazione col proprio padrone ted… - NardoneVadim : RT @AgnelloMistico: Ma davvero qualcuno pensa che l'#Olanda agisca di propria iniziativa senza previa consultazione col proprio padrone ted… -

Ultime Notizie dalla rete : l’Olanda davvero Sky Wifi, la rivoluzione della Tv on demand. Parla Ibarra Corriere della Sera