Camerota | raid vandalico contro la scuola | il sindaco presenta esposto

Camerota (Sa) – Vandali in azione nella notte nella scuola di Camerota capoluogo. Il sindaco Mario Antonio Scarpitta ha già esposto formale querela contro ignoti. Diverse scritte offensive sono apparse in più punti dell'edificio. Con l'ausilio delle forze dell'ordine, interessate dall'episodio, si sta cercando di capire se è possibile reperire immagini da telecamere di video sorveglianza installate nei pressi del luogo oggetto del raid vandalico. Potrebbe trattarsi di una ragazzata, ma non sono escluse altre ipotesi.

