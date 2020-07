Salvini su Conte: “Lo stanno prendendo in giro. Da Bruxelles non arriverà una lira” (Di domenica 19 luglio 2020) Con il Consiglio europeo, per stessa ammissione di Conte, in una fase di stallo, Salvini si muove all’attacco del premier. Il vertice europeo per il Recovery Fund è in una fase di stallo. Il premier Conte è apparso stanco e avvilito dopo lunghe ore di trattative e ha dovuto ammettere: “Si è rilevato complicato, più … L'articolo Salvini su Conte: “Lo stanno prendendo in giro. Da Bruxelles non arriverà una lira” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

