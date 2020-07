Inter, soldi freschi in arrivo dalla cessione di Joao Mario (Di domenica 19 luglio 2020) Infusione di fondi freschi per l’Inter in arrivo per il calciomercato estivo che si preannuncia pirotecnico. Dopo i 70 milioni provenienti dal passaggio al PSG di Mauro Icardi e i quasi venti che si spera possano arrivare dall’acquisto definitivo di Perisic da parte del Bayern Monaco, ecco un’altra buona notizia proveniente questa volta dalla Russia. … L'articolo Inter, soldi freschi in arrivo dalla cessione di Joao Mario Leggi su dailynews24

Lettera aperta di Federconsumatori al sindaco e all’assessore allo sport: «Il gestore fornisce solo il parco estivo. Spogliatoi e servizi igienici inadeguati» MANTOVA. L’apertura della piscina Dugoni?

Sanchez, sul cileno piomba il Manchester City: lo United si accontenterebbe di 20 milioni

Il quotidiano cileno La Cuarta sgancia la bomba. Il Manchester City di Pep Guardiola è tornato ad interessarsi seriamente per Alexis Sanchez. El Nino Maravilla, sempre conteso da Inter e Manchester Un ...

