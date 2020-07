UE, Michel propone tagli ai sussidi: Conte non ci sta (Di sabato 18 luglio 2020) Conte attacca Charles Michel e si oppone alla sua proposta con i tagli ai sussidi. Il presidente del Consiglio Europeo ha elaborato una nuova bozza Ecco di nuovo che riparte lo scontro. Al Consiglio Europeo c’è stata una discussione spartiacque, perché da domani dovrà essere affrontata in tutte le sedi europee una riforma organica della politica fiscale europea. E ancora una volta, la direzione dell’Italia è opposta a quella del Consiglio Europeo. La proposta di Charles Michel sui tagli ai sussidi è stata completamente disapprovata sia da Giuseppe Conte che dal premier spagnolo Pedro Sanchez. Entrambi si sono opposti alla misura. In sostanza, la possibilità di portare questioni che riguardano i piani ... Leggi su zon

(LaPresse) - Nuova proposta sul piatto del consiglio europeo sul Recovery ... è arrivato il nuovo piano presentato dal presidente del Consiglio Ue Charles Michel. Prevede che il pacchetto complessivo ...

Le discussioni che son già iniziate con viaggi a tribordo e a babordo dell’avv. Conte, premier italico, e modelli econometrici di sostegno a presidenti del Consiglio europeo tipo il sosia di monsieur ...

