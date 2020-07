Palamara chiama 133 testi per difendersi davanti al Csm. “Sono determinato a chiarire tutto e a non lasciare la magistratura” (Di domenica 19 luglio 2020) “Il mio obiettivo prioritario è difendermi nel processo e non lasciare la magistratura”. E’ quanto ha detto a Radio Radicale il pm Luca Palamara, indagato a Perugia per lo scandalo delle nomine nelle procure, in vista dell’udienza disciplinare davanti al Csm che lo vedrà protagonista martedì. “Ho fiducia nel sistema – ha aggiunto l’ex presidente dell’Anm – e credo sia interesse di tutti, non solo mio che mi trovo dall’altra parte, che il giudizio si esplichi secondo le regole dello stato di diritto”. “Penso che questo sistema – ha aggiunto il pm romano -, con le vicende che sono emerse che vedo con dolore legate al mio nome, hanno segnato un punto di non ritorno”. Palamara ha poi sottolineato che “il ... Leggi su lanotiziagiornale

DeborahBergamin : Su @ilriformista del #18luglio: ??A sorpresa Palamara chiama in causa Pignatone | di @paolocomi ??Padoan: “Basta c… - emato64 : RT @DeborahBergamin: Su @ilriformista del #18luglio: ??A sorpresa Palamara chiama in causa Pignatone | di @paolocomi ??Padoan: “Basta con… - simonefurlan1 : RT @DeborahBergamin: Su @ilriformista del #18luglio: ??A sorpresa Palamara chiama in causa Pignatone | di @paolocomi ??Padoan: “Basta con… - GruppoFICamera : RT @DeborahBergamin: Su @ilriformista del #18luglio: ??A sorpresa Palamara chiama in causa Pignatone | di @paolocomi ??Padoan: “Basta con… - FI_Toscana : RT @DeborahBergamin: Su @ilriformista del #18luglio: ??A sorpresa Palamara chiama in causa Pignatone | di @paolocomi ??Padoan: “Basta con… -