Coronavirus | aumentano i positivi | i dati fanno preoccupare gli esperti

La Regione Lombardia ha comunicato il bollettino relativo all'emergenza Coronavirus aggiornato ad oggi, sabato 18 luglio. In tutta la Lombardia, nelle ultime 24 ore, sono 88 i nuovi cittadini trovati positivi al Covid (di cui 9 a seguito di test sierologico e 15 debolmente positivi) su 9.054 tamponi effettuati. In totale, in Lombardia sale a 1.195.168 il numero di tamponi effettuati. Invariato il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (sono 22) mentre cala quello dei pazienti ricoverati in ospedale con sintomi lievi (149 persone, dieci in meno di ieri). I pazienti guariti in totale sono 69.418, quelli dimessi 1.998, per un totale di 71.416. L'incremento di guariti/dimessi rispetto a ieri è di più 244 persone nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda i decessi, ...

