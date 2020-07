Atletica, il direttore tecnico La Torre si gode l’exploit di Larissa Iapichino: “saprà farci divertire, è una rockstar” (Di sabato 18 luglio 2020) Negli occhi c’è ancora il pomeriggio show di Savona. C’è l’Atletica italiana che esulta per il 6,80 di Larissa Iapichino, oggi maggiorenne (auguri!), gode del duello-sprint tra Tortu e Jacobs nei 100, si appassiona al giro di pista di Re, ai lanci di Fabbri e in generale alle numerose prestazioni azzurre riviste al rialzo dopo il lockdown. “Tutto ciò non è casuale – afferma il direttore tecnico Antonio La Torre – ma è il frutto di un lavoro continuo e insistente, che non si è mai fermato nonostante il periodo delicato. Ogni atleta ha trovato dentro di sé i motivi per non rassegnarsi al Covid ma anzi sfidarlo, spostare più in là il confine e uscire da questo ... Leggi su sportfair

