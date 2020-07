Alaves-Barcellona: Setien convoca solamente 16 giocatori (Di sabato 18 luglio 2020) Il Barcellona, dopo la delusione della Liga festeggiata dal Real Madrid, si prepara ad affrontare la trasferta contro l’Alaves. Un match quantomeno particolare poiché in casa blaugrana si prepara uno scossone in vista della prossima stagione. Ed è particolare anche la lista dei convocati del tecnico Quique Setien che per il match ha chiamato soltanto 16 giocatori. Ecco la lista completa. I convocaTI DI Setien Ter Stegen Semedo Sergio Busquets Suarez Messi Neto Lenglet Jordi Alba Braithwaite Sergi Roberto De Jong Vidal Riqui Puig Ansu Fati Araujo Arnau Leggi su sportface

