Napoli | adesso Osimhen è lontano L’agente spara alto | Liverpool più vicino

Clamoroso colpo di scena nella trattativa tra Osimhen e il Napoli. Il cambio di agente ha fatto saltare il banco, adesso il Liverpool è in pole position Sembrava ormai chiusa la trattativa tra Osimhen e il Napoli, invece c'è stata una brusca frenata. L'accordo tra il Lille e il Napoli era stato già trovato sulla base di una cifra vicina ai 60 milioni di euro, con tanto di annuncio da parte del ds del Lille, ma il cambio di procuratore da parte del francese ha cambiato tutto. Nonostante fosse ormai tutto pronto per le visite mediche, il nuovo agente ha cambiato le carte in tavola, chiedendo commissioni più esose e un ingaggio di 5 milioni per Osimhen. Cifra ritenuta eccessiva dal club di Aurelio De Laurentiis, che ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli adesso Coronavirus Campania, de Magistris: "Coraggio per ripartire" Sky Tg24 Messi processa il Barcellona: "Se non cambiamo, perderemo anche contro il Napoli"

BARCELLONA (SPAGNA) - Leo Messi parla poco ma, quando lo fa, trema il Camp Nou. Come dopo la sfida persa contro i navarri dell'Osasuna di Pamplona in casa. L'argentino, in gol per il momentaneo 1-1, è ...

Karnezis: vogliamo regalare altre gioie e tante soddisfazioni ai nostri tifosi, meritano tanto per il calore che ci regalano

"Napoli si può descrivere in una sola parola: passione". Orestis Karnezis parla ai microfoni di Radio Kiss Kiss e racconta il suo rapporto con la nostra città non solo dal punto di vista sportivo, ma ...

