Mario Sconcerti si interroga su Faouzi Ghoulam: “La sensazione è che non sussista più un rapporto con il Napoli” (Di venerdì 17 luglio 2020) Mario Sconcerti, giornalista ed editorialista del Corriere della Sera, parlato del Napoli a ‘Marte Sport Live’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Marte. “Che cosa farà il Napoli sul fronte terzino sinistro? Resta da capire prima che cosa succederà con Faouzi Ghoulam, il cui destino non è chiaro”. Sarebbe curioso se l’algerino partisse titolare nella prossima sfida con l’Udinese, al San Paolo, in programma domenica. Intanto, ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Napoli Udinese. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.19/07/202019:30 ... Leggi su calciomercato.napoli

Mario_sConcerti : @_ThousandN Penso che un calciatore, una volta che gli dici che se rimane marcisce sulla panchina, si decide ad and… - Mario_sConcerti : @_ThousandN E quindi? Perché non si può epurare gente? - TMW_radio : #Maracanà ?? Mario #Sconcerti: 'Il tifoso della #Juventus è incontentabile. Non basta più vincere il campionato. Il… - infoitsport : Mario Sconcerti attacca: 'SERIE A TORNEO DI PERDENTI. Avversarie Juve un bluff' - infoitsport : Mario Sconcerti è sicuro | “Chi poteva provare a vincere il campionato al posto della Juventus?” -

Ultime Notizie dalla rete : Mario Sconcerti Sconcerti: “Quanto ci danno per Chiesa? Sarri sarebbe l’ideale. Ieri la miglior Fiorentina da anni…” fiorentinanews.com Mario Sconcerti si interroga su Faouzi Ghoulam: “La sensazione è che non sussista più un rapporto con il Napoli”

Mario Sconcerti, giornalista ed editorialista del Corriere della Sera, parlato del Napoli a ‘Marte Sport Live’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Marte. “Che cosa farà il Napoli sul fronte ...

Sconcerti lancia la suggestione: “Higuain è sul mercato, perché non pensare al ritorno al Napoli?”

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Mario Sconcerti, giornalista. Ecco quanto evidenziato: “La Juventus ha fatto molta confusione e arriva a fine stagione senza sapere quale è ...

Mario Sconcerti, giornalista ed editorialista del Corriere della Sera, parlato del Napoli a ‘Marte Sport Live’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Marte. “Che cosa farà il Napoli sul fronte ...A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Mario Sconcerti, giornalista. Ecco quanto evidenziato: “La Juventus ha fatto molta confusione e arriva a fine stagione senza sapere quale è ...