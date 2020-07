Azzolina: “Mi attacca perché sono donna”. Salvini replica: “No, ti attacco perché sei incapace” (Di venerdì 17 luglio 2020) In una recente intervista, la ministra Lucia Azzolina ha risposto alle critiche mosse dal leader della Lega: “Mi attacca perché sono donna”. Ma non è tardata ad arrivare la replica di Salvini: “Peggiore ministro degli ultimi decenni, la attacco perché è incapace”. In una recente intervista per Huffpost, la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha risposto … L'articolo Azzolina: “Mi attacca perché sono donna”. Salvini replica: “No, ti attacco perché sei incapace” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

