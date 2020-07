48h in Liguria: guida per un weekend Instagram Friendly (Di venerdì 17 luglio 2020) La Liguria è la terra dei poeti, ma anche dei pittori e degli scrittori che sono stati sedotti non solo dal suo fascino discreto, ma anche dalla focaccia di Recco e dal pesto con le patate. Ve la faremo contemplare dalla terra e dal mare, perché la sua costa va osservata – e quindi instagrammata – da ogni prospettiva. Preparatevi a innamorarvi delle sue meraviglie paesaggistiche, delle sue casine colorate che sembrano disegnate, delle sfumature dei suoi tramonti e di quel verde rigoglioso che arriva fino al mare. E poi, con l’Instagram pronto a esplodere di like, preparatevi a fare una straordinaria scorpacciata di trofie al pesto, fritto misto e focaccia rigorosamente croccante fuori e morbida dentro. I veri liguri la intingono nel cappuccino al posto del cornetto, siete pronti per mettervi alla prova? Leggi su vanityfair

Ultime Notizie dalla rete : 48h Liguria 48h in Liguria: guida per un weekend Instagram Friendly Vanity Fair.it 48h in Liguria: guida per un weekend Instagram Friendly

La Liguria è la terra dei poeti, ma anche dei pittori e degli scrittori che sono stati sedotti non solo dal suo fascino discreto, ma anche dalla focaccia di Recco e dal pesto con le patate. Ve la fare ...

La Liguria è la terra dei poeti, ma anche dei pittori e degli scrittori che sono stati sedotti non solo dal suo fascino discreto, ma anche dalla focaccia di Recco e dal pesto con le patate. Ve la fare ...