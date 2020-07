Temptation Island | Flavio Zerella sta male? | “Non si molla” (Di giovedì 16 luglio 2020) Temptation Island, problemi di salute per l’ex protagonista Flavio Zerella: “sto attraversando un periodo molto delicato, difficile, riguardo la mia salute”. Problemi di salute per Flavio Zerella, protagonista di Temptation Island nel 2016 insieme all’allora fidanzata Roberta Mercurio. I due, dopo aver superato le tentazioni, si sono lasciati nel 2019 ed oggi Flavio è felicemente … L'articolo Temptation Island Flavio Zerella sta male? “Non si molla” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

scorpiohus : stasera c'è temptation island grazie a dio - zazoomblog : Temptation Island: anticipazioni terza puntata stasera 16 luglio 2020 - #Temptation #Island: #anticipazioni - mainchesenso__ : E anche oggi, SIGNORI E SIGNORE, RITORNA IL TRASH DI TEMPTATION ISLAND #TempationIsland - zazoomblog : Annamaria sconvolta a Temptation Island Fine dei giochi per Antonio - #Annamaria #sconvolta #Temptation - SerieTvserie : Temptation Island 7 diretta terza puntata 16 luglio 2020: anticipazioni -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

ilGiornale.it

Giovedì 16 luglio, in prima serata su Canale 5, terzo attesissimo appuntamento con “Temptation Island”, il docu-reality dei sentimenti raccontato da Filippo Bisciglia, che, nelle prime due puntate ha ...La Pupa e il Secchione e Viceversa, reality di Italia 1 in cui delle avvenenti donne si mettono in gioco con i classici intellettuali un po’ bruttini e altrettanti ragazzoni sexy con delle secchione, ...