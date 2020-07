Serie A oggi e un anno fa: classifica a confronto dopo la 33ᵃ giornata (Di giovedì 16 luglio 2020) Chi ha guadagnato e chi ha perso nel confronto con lo scorso anno? Si avvicina sempre più il finale di stagione e nel campionato di Serie A è tempo di bilanci. Terza partita di fila a secco di vittorie per la Juventus che rispetto allo scorso anno vanta 10 punti in meno, dietro invece guadagnano tutte: dall’Inter, all’Atalanta passando per le due romane Lazio e Roma. Perde 14 punti il Napoli mentre per il Milan mancano 3 punti rispetto alla stagione 2018-19. Ecco la classifica a confronto 12 mesi più tardi. classifica Serie A 2019/2020 dopo 33^ giornata Juventus 77 (-10) Inter 71 (+10) Atalanta 70 (+14) Lazio 69 (+17) Roma 57 (+2) Napoli 53 (-14) Milan 53 (-3) Sassuolo 47 (+9) Verona 44 ... Leggi su sportface

