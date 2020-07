Sarri: «La Juve va e viene e a volte resto perplesso anche io» (Di giovedì 16 luglio 2020) La Juve si è fatta agguantare dal Sassuolo. Il match serale di ieri è finito 3-3 e solo grazie alla rete di Alex Sandro i bianconeri sono riusciti a portare un punto a casa. Nel post partita, il tecnico della Juve, Maurizio Sarri, si è detto perplesso dell’andamento della squadra. «Facciamo fatica ad avere continuità, fisica e mentale: ci sono momenti buoni e altri di passività». Sarri ha aggiunto: «La Juve va e viene e a volte resto perplesso anche io. Abbiamo alti e bassi e, se li risolviamo, la strada è quella giusta. Ma serve applicazione più costante». Nemmeno l’aver inserito Chiellini è servito. La difesa ... Leggi su ilnapolista

