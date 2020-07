Roma. Prima spacca i finestrini di un’auto con una mazza, poi minaccia il proprietario con una pistola: denunciato rom 40enne (Di giovedì 16 luglio 2020) Nella giornata del 14 luglio scorso, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Villa Glori, diretto da Anna Galdieri, hanno effettuato un controllo nei confronti di un uomo sottoposto alla misura degli arresti domiciliari all’interno del campo nomadi di via del Foro Italico. I fatti Una volta all’interno, l’attenzione dei poliziotti è stata catturata dalla presenza di un furgone di colore rosso. Il mezzo infatti era stato segnalato in due diverse richieste di intervento da parte di un cittadino romeno dimorante in via Foce dell’Aniene. L’uomo, all’epoca dei fatti, aveva raccontato agli agenti di essere stato preso di mira da un gruppo di rom del campo di via del Foro Italico, che gli avevano danneggiato a colpi di mazza i vetri della propria autovettura, aggredendolo e minacciandolo ... Leggi su ilcorrieredellacitta

