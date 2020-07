Lo studio di JJ Abrams assume una veterana ex Valve e Oculus (Di giovedì 16 luglio 2020) Bad Robot Games, la divisione gaming dello studio del regista di Star Wars e Star Trek, JJ Abrams, ha assunto l'ex leader di Valve Anna Sweet come CEO, secondo The Hollywood Reporter.Oltre a lavorare in Valve, Sweet ha lavorato anche come head of developer strategy per Oculus sulla realtà virtuale con Oculus Rift.Bad Robot Games è stato fondato nel 2018 ed è parzialmente finanziato da Tencent e Warner Bros. Non ci sono ancora notizie su specifici progetti futuri della società, ma il presidente Dave Baronoff ha dichiarato che la Sweet aiuterà l'azienda a "portarci a livelli incredibili".Leggi altro... Leggi su eurogamer

Constantine: il regista ha parlato con Keanu Reeves del sequel Cinefilos.it Constantine: in arrivo su HBO Max un nuovo film prodotto da JJ Abrams?

Star Wars IX: il ritorno di Palpatine programmato prima de Gli Ultimi Jedi

Un nuovo concept art di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker conferma che il ritorno di Palpatine era stato programmato soltanto prima dell'uscita in sala de Gli Ultimi Jedi. Un concept art inedito di Sta ...

