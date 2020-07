Juve, Demiral non vede l’ora di tornare in campo: «Manca poco» (Di giovedì 16 luglio 2020) Merih Demiral, difensore della Juve, ha scritto un messaggio legato al suo rientro in campo dopo l’infortunio Merih Demiral conta i giorni per il rientro in campo. Il difensore della Juve, operatosi al ginocchio dopo l’infortunio con la Roma, è stato convocato nuovamente da Maurizio Sarri per la sfida contro il Sassuolo. «Manca poco» ha scritto il difensore turco, mettendo in moto un countdown che fa sognare i tifosi in vista del suo ritorno sul terreno di gioco. View this post on Instagram Manca poco A post shared by Merih Demiral (@merihDemiral) on Jul 16, 2020 at 8:02am PDT Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

