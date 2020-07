Intesa Sanpaolo e Mastercard insieme a sostegno di Caritas (Di giovedì 16 luglio 2020) (Teleborsa) – Intesa Sanpaolo e Mastercard hanno stretto una partnership tecnologica triennale finalizzata a promuovere e sostenere donazioni in favore di progetti di Caritas Italiana a contrasto dell’emergenza alimentare. La collaborazione fa leva sulle carte di pagamento, per dare a chi preleva la possibilità di contribuire ai progetti solidali tramite la piattaforma forfunding.it di Intesa Sanpaolo. Grazie all’accordo, i clienti di Intesa Sanpaolo con carta di debito e prepagata su circuito Mastercard e Maestro potranno decidere di fare una donazione negli 8000 sportelli ATM della Banca al termine dell’operazione di prelievo e prima del ritiro della carta. Ad ogni cliente della Banca potrà ... Leggi su quifinanza

salvatoreluciat : RT @stati_generali: Intesa Sanpaolo e Mastercard insieme per sostenere i progetti di Caritas. Da oggi si potrà donare agli sportelli atm de… - ItaliaStartUp_ : Round da 3 mln euro per la insurtech Yolo. Lo guidano Neva Finventures e Intesa Sanpaolo Vita - StartupItalia - stati_generali : Intesa Sanpaolo e Mastercard insieme per sostenere i progetti di Caritas. Da oggi si potrà donare agli sportelli at… - FabioTemporiti : RT @Valori_it: FCA Group ha in cassa 18,5 miliardi ma salda fornitori e rivenditori chiedendo 6,3 miliardi a Intesa Sanpaolo. Il decreto li… - fisac_cgil : Intesa Sanpaolo: ALI attiva per i soci il numero verde benessere - -