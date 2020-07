Infermeria Juve, escluse lesioni muscolari per Bentancur e Chiellini (Di giovedì 16 luglio 2020) Rientrati nella notte da Reggio Emilia dopo la partita contro il Sassuolo , la Juventus ha subito ricominciato a lavorare, in vista della sfida di lunedì prossimo all'Allianz Stadium contro la Lazio. ... Leggi su gazzetta

TanoJu29ro : perennemente in infermeria o non da Juve. Con questa potenza di fuoco sicuri che non si sarebbe potuto fare qualcos… - naintiuan : @raffaelecaru Chiellini, khedira, demiral assenti tutta la stagione in quest ultima partita anche deligt e dybala,… -

Ultime Notizie dalla rete : Infermeria Juve Juve, escluse lesioni muscolari per Bentancur e Chiellini La Gazzetta dello Sport Juve, escluse lesioni muscolari per Bentancur e Chiellini

Rientrati nella notte da Reggio Emilia dopo la partita contro il Sassuolo, la Juventus ha subito ricominciato a lavorare, in vista della sfida di lunedì prossimo all'Allianz Stadium contro la Lazio. B ...

VERSO IL BIG MATCH

Dopo il pareggio sofferto contro il Sassuolo, la Juve è rientrata a Torino nella notte e si è già messa subito al lavoro in vista del big match di lunedì contro la Lazio. Come da copione, nel "day aft ...

Rientrati nella notte da Reggio Emilia dopo la partita contro il Sassuolo, la Juventus ha subito ricominciato a lavorare, in vista della sfida di lunedì prossimo all'Allianz Stadium contro la Lazio. B ...Dopo il pareggio sofferto contro il Sassuolo, la Juve è rientrata a Torino nella notte e si è già messa subito al lavoro in vista del big match di lunedì contro la Lazio. Come da copione, nel "day aft ...