Covid, intera famiglia contagiata a Secondigliano (Di giovedì 16 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un’intera famiglia di Secondigliano, composta da madre, padre e due figli, è risultata positiva al Covid-19. A rendere noto l’esito dei tamponi è stato il presidente della VII Municipalità, Maurizio Moschetti, che ci tiene a sottolineare che si tratta degli unici casi registratisi all’interno del quartiere negli ultimi giorni. “La situazione è costantemente monitorata dai servizi competenti dell’Asl Napoli 1 ed è completamente sotto controllo – ha tranquillizzato Moschetti -. In tal senso ho richiesto un incontro con l’Asl per avere il quadro della situazione. Resta la raccomandazione all’uso della mascherina nelle attività commerciali e di ristorazione, nei locali pubblici e in ... Leggi su anteprima24

Il periodo di stop forzato causa Covid mi ha permesso di smaltire totalmente un brutto ... considerando anche le problematiche economiche che attanagliano l’Italia intera in questi mesi molto delicati ...

Emicrania con aura: il 40% degli italiani ignora di che malattia si tratti

ROMA - Gli italiani non conoscono l’emicrania con aura, una particolare forma di mal di testa preceduta da specifici sintomi neurologici come fenomeni visivi, disturbi sensitivi e del linguaggio, diff ...

