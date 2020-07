Nubifragio a Palermo, immagini terribili, persone abbandonano le auto e a nuoto cercano di salvarsi, sono due i morti e due bambini ricoverati d’urgenza – video (Di mercoledì 15 luglio 2020) Situazione terribile a Palermo dove si è abbattuto un violentissimo Nubifragio. In pochissimi minuti le strade si sono allagate. La gente ha dovuto abbandonare le auto e cercare di trovare un posto sicuro a nuoto. Secondo le ultime informazioni sono due le persone decedute perché intrappolate nelle propria auto. Due bambini sono stati soccorsi dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Tutte due sono stati ricoverati in ospedale per ipotermia. I due bambini, il più piccolo aveva solo 9 mesi, sono rimasti intrappolati in viale della Regione all’altezza di via Sardegna. Leggi su baritalianews

MediasetTgcom24 : Violento nubifragio si abbatte su Palermo: gente nuota in strada #Palermo - fanpage : #maltempo a #Palermo, nubifragio si abbatte sulla città #15luglio - Tg1Raiofficial : Un violento #nubifragio si è abbattuto su #Palermo. Strade come fiumi. Sottopassi allagati. Due persone sarebbero a… - FrEe_ThOuGhTs_1 : RT @_DAGOSPIA_: PALERMO, NUBIFRAGIO SULLA CITTA': DUE PERSONE SONO ANNEGATE IN UN SOTTOPASSO, ERANO RIMASTE... - Claudio35260961 : RT @meteorologo777: Purtroppo ci sono almeno 2 morti nel nubifragio di #Palermo. I vigili del fuoco stanno intervenendo con i sommozzatori -