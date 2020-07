Dreams nominato Game of the Year ai Games for Change Awards (Di mercoledì 15 luglio 2020) Dreams di Media Molecule, è stato nominato Game of the Year ai Games for Change Awards di ieri.Dal lancio a febbraio, Dreams ha permesso ai giocatori di creare magnifiche opere d'arte, da remake di famosi giochi fino a veri e propri titoli originali."Dreams non sarebbe nel posto meraviglioso dove si trova ora se non fosse per la nostra incredibile community di creatori, innovatori ed educatori", ha dichiarato John Beech, senior designer di Media Molecule, dopo aver ritirato il premio. "Sono proprio loro a rendere Dreams un posto così meraviglioso e vibrante di cui far parte."Leggi altro... Leggi su eurogamer

