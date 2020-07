Come attivare Chrome Lite per risparmiare dati su Android (Di mercoledì 15 luglio 2020) Se vi trovate fuori casa e non disponete di una connessione Wi-Fi per il vostro smartphone, Google ha messo a punto una nuova funzione per risparmiare sul traffico dati utilizzando la modalità Lite per l’app di Chrome. La novità è disponibile esclusivamente per i dispositivi Android e ottimizzerà la nostra connessione dati quando navighiamo in Internet. Vediamo allora Come attivare Chrome Lite sul nostro smartphone Android. attivare la modalità Lite Google da diverso tempo, sta ottimizzando sempre di più l’esperienza utente del suo broswer Chrome, creando versioni maggiormente efficienti. ... Leggi su quotidianpost

Ultime Notizie dalla rete : Come attivare Come attivare la modalità anonima su WhatsApp? Android News Travolta e uccisa in bici, l’automobilista positivo all’alcoltest patteggia 4 anni

POGGIARDO - Si è chiusa con un patteggiamento a quattro anni di reclusione la vicenda giudiziaria legata all’incidente stradale in cui perse la vita a 32 anni Tatiana Renna, infermiera originaria di C ...

Migranti, una rapida visita al ‘Refuge Solidaire’ ci ha fatto capire molte cose

Alla chetichella, come spesso è accaduto negli ultimi anni ... Secondo Michel Rousseau è difficile che ciò accada, i solidali a Briançon sono molti e molto attivi. Non c’è nessuna emergenza, eppure ...

