Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro ricevono MIUI 12 con Android 11 in Cina (Di martedì 14 luglio 2020) Inizia in Cina il rollout della prima versione beta di MIUI 12 basata su Android 11 per Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro, anche se non mancano i bug.

Ultime Notizie dalla rete : Xiaomi Pro Xiaomi Mi 10 Pro+, un Mi 10 Pro all’ennesima potenza Tom's Hardware Italia Lenovo Thinkstation P620 è la prima con Ryzen Threadripper PRO

Si tratta della prima workstation a utilizzare i processori AMD Ryzen Threadripper PRO che viene annunicata sul mercato: parliamo di Lenovo Thinkstation P620, proposta che completa la gamma di worksta ...

AMD annuncia le CPU Ryzen Threadripper PRO, per le workstation più potenti

AMD annuncia quest'oggi una espansione della propria gamma di processori della famiglia Ryzen Threadripper: parliamo dei modelli Ryzen Threadripper PRO, specificamente pensati per l'utilizzo all'inter ...

