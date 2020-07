Tamburi, operatività su azioni proprie (Di martedì 14 luglio 2020) (Teleborsa) – Tamburi Investment Partners nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea del 29 aprile 2019, ha acquistato, dal 6 al 10 luglio 2020, complessivamente 117.050 azioni ordinarie (pari allo 0,068% del capitale sociale) al prezzo medio ponderato di 5,7265 euro, per un controvalore pari a 670.287,22 euro. Al 10 luglio, la investment e merchant bank indipendente e diversificata detiene 14.699.392 azioni proprie, pari all’8,546% del capitale sociale. A Piazza Affari, oggi, chiusura in rosso per Tamburi che termina la seduta segnando un calo dell’1,40%. Leggi su quifinanza

