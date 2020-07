In Mali “Ibk” libera i manifestanti arrestati e non si dimette (Di martedì 14 luglio 2020) Sembra tornata la calma in Mali, almeno in apparenza. Nella giornata di lunedì, in un comunicato congiunto, i rappresentanti dell’Unione Africana, della Comunità degli Stati dell’Africa Occidentale (Cedeao), delle Nazioni Unite e dell’Ue in Mali hanno «espresso preoccupazione per la situazione nel paese, hanno condannato fermamente qualsiasi forma di violenza come mezzo per risolvere la crisi e hanno invitato tutte le parti a mostrare moderazione di fronte ai recenti disordini a Bamako». Tra venerdì e sabato, infatti, la capitale del Mali … Continua L'articolo In Mali “Ibk” libera i manifestanti arrestati e non si dimette proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

