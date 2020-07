Benevento, sconfitta a Trapani. (Di martedì 14 luglio 2020) Terza sconfitta stagionale per il Benevento che rimanda ancora l'appuntamento con la vittoria dopo l'aritmetica promozione in serie A. I siciliani hanno sbloccato il risultato al 35 del primo tempo ... Leggi su gazzettadiavellino

Max_Mogavero : Il #Benevento è già in vacanza: i giallorossi, imbottiti di riserve, a #Trapani rimediano la seconda sconfitta este… - sportli26181512 : Ciciretti punisce Nesta, show del Crotone. Pari Benevento, retrocede il Livorno: Il Frosinone cade 2-0 ad Empoli, i… - USSalernitana : Vi aspettavate qualcosa di diverso della sconfitta di #ascoli? Sciocchini che siete, molto sciocchini... e nel fra… - RMcM86 : @micheledalai Eh lo so. Buttarla in vacca però sai a cosa porta Miche'? A dire, fra un paio d'anni, dopo una sconfi… -