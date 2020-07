REAL TIME, palinsesto autunno 2020: programmi, novità e conferme (Di lunedì 13 luglio 2020) REAL TIME festeggia dieci anni e si regala un nuovo palinsesto ricco di grandi conferme e interessanti novità. Vediamo insieme nel dettaglio tutto ciò che vedremo nel corso della nuova stagione a partire da settembre sulla rete del gruppo Discovery.Leggi anche: DAYDREAMER, anticipazioni puntata martedì 14 luglio 2020Come da tradizione la nuova annata inizia con la partenza – fissata per il 4 settembre – dell’ottava stagione di Bake Off Italia – Dolci in Forno, il format culinario condotto da Benedetta Parodi insieme al tris di giudici: Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara. Da quest’anno il programma dà il benvenuto a una speciale new entry: Csaba dalla Zorza, che nella scorsa edizione abbiamo visto nelle vesti di giudice ... Leggi su tvsoap

Matrimonio a prima vista Usa sbarca su Real Time. Vi avevamo erroneamente detto che le puntate in esclusiva sarebbero andate in onda al martedì ma il giorno di messa in onda è il mercoledì sera. Si ...

Vite al Limite: Megan Davis protagonista della puntata del 13 luglio

È Megan Davis la protagonista della puntata di questa sera Vite al Limite. L’appuntamento è in prima serata, su Real Time, con il reality che cerca di ricondurre ad un peso normale persone oversize co ...

