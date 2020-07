Morta l'attrice Kelly Preston, moglie di John Travolta (Di lunedì 13 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 13 LUG - "Con il cuore pesante vi informo che la mia splendida moglie Kelly ha perso la lotta che ha combattuto per due anni contro il cancro al seno". Con questo struggente messaggio ... Leggi su corrieredellosport

L’attrice americana Kelly Preston, che ha recitato in film quali ‘Jerry Maguire’ e ‘Twins’, è morta per un cancro all’età di 57 anni. Lo ha annunciato il marito John Travolta. “E’ con un cuore molto ...(ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP via Getty Images) Kelly Preston, moglie del noto attore John Travolta ed essa stessa attrice, è morta nelle scorse ore a 57 anni. Lo annuncia il sito di People.com, ...