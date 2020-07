Antonella Fiordelisi preoccupata per Francesco Chiofalo: ‘Non fa più controlli e non segue le terapie’ (Di lunedì 13 luglio 2020) Antonella ha espresso la sua preoccupazione per il fidanzato che, a seguito della rimozione del tumore al cervello, pare non segua le indicazioni dei medici Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo presto conviventi? Francesco Chiofalo è diventato popolare per aver partecipato a Temptation Island con l’ormai ex fidanzata Selvaggia Roma che lo chiamava Lenticchio. Durante il viaggio nei sentimenti tra loro le cose si sono messe male ma lui ha cercato di recuperare. Dopo vari tira e molla si sono lasciati molto male e ancora oggi non mancano accuse reciproche. Tuttavia, Francesco ha provato a voltare pagina in amore con Antonella Fiordelisi, ex tentatrice di Temptation Island della sua stessa edizione, che ... Leggi su kontrokultura

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Fiordelisi «Troppo bona!», Antonella Fiordelisi alza la temperatura con il suo scatto in bikini UrbanPost Francesco Chiofalo choc: "Non vuole più fare controlli" dopo il tumore al cervello

Chiofalo tumore, fidanzata preoccupata: non vuole fare più controlli”

Francesco Chiofalo, da quello che racconta la sua fidanzata Antonella Fiordelisi, non vuole sottoporsi ai controlli. Lo scorso anno, lo ricordiamo, scoprì di avere un tumore al cervello. Si sottopose ...Francesco Chiofalo ha chiesto alla sua ragazza Antonella Fiordelisi di andare a convivere a Roma, ma lei è preoccupata per la sua salute e lo ha sottoposto a delle regole. La preoccupazione di Anton ...