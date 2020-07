Juventus-Atalanta 2-2, Del Piero: “Non è possibile che ogni tocco di mano sia rigore” (Di domenica 12 luglio 2020) Alessandro Del Piero come spesso accade è intervenuto a Sky Calcio Club e ha parlato naturalmente del 2-2 tra Juventus ed Atalanta ed in particolar modo dei rigori dati ai bianconeri: “Considero i nostri arbitri di gran lunga i migliori al mondo e ce lo riconoscono tutti, ma il cambiamento della regola sui falli di mano non vuol dire che ogni tocco deve essere rigore. Riguardando l’azione del secondo penalty a rallentatore, Muriel affronta Dybala con le mani dietro, poi le mette davanti per proteggersi ma senza allargare le braccia per parare il cross. La regola va interpretata nel modo più coerente”. Le parole dell’ex capitano bianconero che ha trovato spazio anche per parlare del momento di Antonio ... Leggi su sportface

